Домашен арест за автомонтьор от Хасково, осъден в Румъния за трафик на мигранти

26-годишният Сезгин Риза от Хасково, издирван от румънските власти с Европейска заповед за арест, остава под домашен арест. Това реши днес съдия Филип Филипов от Окръжен съд – Хасково, след като не уважи искането на прокуратурата той да бъде задържан под стража.

Мъжът е с постоянен адрес в село Стамболово, но от години живее на улица „Явор“ в хасковския квартал „Възраждане“ и работи като автомонтьор. Според румънските власти мъжът е участвал в два случая на незаконно превеждане на мигранти през границата между Румъния и Унгария през 2023 г. При проверки в управлявани от него товарни автомобили били открити общо 36 мигранти. За деянията Сезгин Риза е бил осъден в Румъния на 4 години затвор.

В съдебната зала прокуратурата поиска най-тежката мярка за неотклонение. Адвокатът на обвиняемия пледира за по-лека мярка. Съдът взе решение, че няма достатъчно основания да смята, че мъжът ще се укрие, предвид семейното му положение и международния му статут. При решението си магистратът отчете, че обвиняемият живее в Хасково, работи като автомонтьор от 7-8 години и се грижи за семейството си и две малолетни деца – едното на 7 години, а другото на година и 7 месеца. Именно затова съдът наложи мярка „домашен арест“.

Решението на Окръжния съд в Хасково подлежи на обжалване пред Апелатовен съд – Пловдив на 23 юли от 10 часа.