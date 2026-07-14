Пустееща детска площадка, превърната в незаконен паркинг, ще става фитнес на открито

Пустееща детска площадка на ул. „Узунджово“ в Хасково, която от години е превърната в незаконен паркинг, ще става фитнес на открито. Това са плановете на Община Хасково за общинския терен, за който в момента тече обследване и предстои изготвяне на проект.

Експрети на общината са проверили терена на ул. „Узунджово“ днес, след публикация на Haskovo.net по сигнал на живеещи в района. ТУК .

„Парцелът е общински, но не е действаща детска площадка. Някогашните пързалка и люлки са премахнати отдавна, защото са опасни. Пракирането на терена е забранено и шофьорите се санкционират регулярно. Издадени са десетки глоби, но това не спира водачите да оставят автомобилите си там“, допълниха от кметството.

„Реновиране като детска площадка е почти невъзможно. Площта е малка и теренът не отговоря на новите изискавния за детска площадка. Има идея на мястото да бъде изградена спортна зона тип „фитнес на открито“. При изготвяне на проект, финансови средства за осъществяване на идеята могат да бъдат предвидени в бюджета за 2027 година“, допълниха от Община Хасково. Тогава ще бъдат поставени и оградни съоръжения, които ще възпрепядстват паркирането. Дотогава обаче недобросъвестните шофьори явно ще продължат да паркират, въпреки риска да бъдат глобени.