Със 125 000 евро разчистват незаконните сметища в Община Хасково

Близо 125 хил. евро ще струва почистването на нерегламентирани сметища на територията на община Хасково. Средствата са без ДДС и ще бъдат използвани за премахване на незаконно изхвърлени отпадъци и възстановяване на засегнатите терени.

Предвижда се отпадъците да бъдат събрани, натоварени и транспортирани до определените за това площадки – регионалното депо край село Гарваново или разтоварището в местността „Караямач“ край Хасково.

След почистването терените трябва да бъдат възстановени, което означава да бъдат заравнени, а дупките и неравностите да бъдат запълнени с пръст. Кандидатите могат да подават оферти до 20 юли. За изпълнението на дейностите от Община Хасково е обявена обществена поръчка за избор на изпълнител.