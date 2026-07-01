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Със 125 000 евро разчистват незаконните сметища в Община Хасково

Близо 125 хил. евро ще струва почистването на нерегламентирани сметища на територията на община Хасково. Средствата са без ДДС и ще бъдат използвани за премахване на незаконно изхвърлени отпадъци и възстановяване на засегнатите терени.

Предвижда се отпадъците да бъдат събрани, натоварени и транспортирани до определените за това площадки – регионалното депо край село Гарваново или разтоварището в местността „Караямач“ край Хасково.

След почистването терените трябва да бъдат възстановени, което означава да бъдат заравнени, а дупките и неравностите да бъдат запълнени с пръст. Кандидатите могат да подават оферти до 20 юли. За изпълнението на дейностите от Община Хасково е обявена обществена поръчка за избор на изпълнител.

Източник: Haskovo.NET

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Коментари в сайта (1)

  • 1
    12
    12тия
    1 0
    11:06, 1 юли 2026
    Да се инвестира в скрити камери на всички подобни места ! Аман от ганьовци и боклуци на всякъде ! За 65 евро хората ти оставят 4кубика контейнер , хвърляй колкото искаш . Ама ганя си е ганя !
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