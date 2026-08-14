От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

28 °C

Руснака получи две присъди за един ден

Окръжен съд – Хасково одобри внесено от Окръжна прокуратура – Хасково споразумение спрямо Дмитрий Стоянов – Руснака. 47-годишният мъж получи наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 1 година и 9 месеца, което да изтърпи при първоначален „Строг“ режими и „Глоба“ в размер на 5112,92 евро. Той е признал вината си за това, че  в периода от 12.12.2023 г. до 04.04.2024 г. включително, в гр. Хасково,при условията на продължавано престъпление и опасен рецидив, без надлежно разрешително държал с цел разпространение и разпространил високорисково наркотично вещество   – метамфетамин с общо нетно тегло 7.33 грама на стойност 262.34 евро. Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

По друго дело Руснакът ще лежи в затвора 9 месеца и ще плати глоба в размер на 766.35 евро. Присъдата е, че без надлежно разрешително той е държал високорискови наркотични вещества, а именно метамфетамин, екстази и коноп /марихуана, канабис/ на стойност 534.35 евро. Той е бил задържан преди близо месец в Хасково. Решението за присъдата е било взето на заседанието в Районния съд. Внесено е било споразумение, сключено между Районна прокуратура – Хасково и защитника на обвиняемия.

Районният съд е одобрил споразумението. Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Задържаха 37- годишен мъж за купуване на гласове
Задържаха 37- годишен мъж за купуване на гласове
Изложба в Съдебната палата по повод Деня на Българската Конституция
Изложба в Съдебната палата по повод Деня на Българската Конституция
Съпрузи на съд за фалшиви документи за пенсиониране
Съпрузи на съд за фалшиви документи за пенсиониране
Над 70 ученици ще посетят Съдебната палата в Хасково
Над 70 ученици ще посетят Съдебната палата в Хасково
В Смолян ученици се превъплатиха в ролята на юристи в съдебна зала
В Смолян ученици се превъплатиха в ролята на юристи в съдебна зала
Ученици се запознаха с работата на магистратите в Районен съд Хасково
Ученици се запознаха с работата на магистратите в Районен съд Хасково
Гимназисти посетиха Районен съд – Димитровград по време на аинициативата “Ден на отворените врати”
Гимназисти посетиха Районен съд – Димитровград по време на аинициативата “Ден на отворените врати”
Ученици влязоха в съдебните зали на Администивен съд
Ученици влязоха в съдебните зали на Администивен съд
Съучениците на Никол и Даяна: Искаме да защитим паметта и честта им
Съучениците на Никол и Даяна: Искаме да защитим паметта и честта им

Facebook коментари

Коментари в сайта (2)

  • 1
    Бъ
    бъзз
    31 0
    15:34, 14 авг 2026
    Бърза човекът да влиза, после и да излиза, че сделките чакат.
    Трябва си промяна в НК, ама няма дупета, които да ги приемат!
    Отговор
  • 2
    Ян
    янко диммитров
    3 -18
    16:12, 14 авг 2026
    Коментарът е скрит заради голям брой отрицателни гласове. За да видите коментара натиснете тук
    Отговор
Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Живущи в кв. „Болярово“ сигнализират, че на ремонтираните тротоари няма джобове за контейнери
Живущи в кв. „Болярово“ сигнализират, че на ремонтираните тротоари няма джобове за контейнери
преди 13 минути
Хасковлии почетоха Голяма Богородица в препълнен храм
Хасковлии почетоха Голяма Богородица в препълнен храм
преди 2 часа
„Димитровград“ с тежко гостуване на новака „Крумовград“
„Димитровград“ с тежко гостуване на новака „Крумовград“
преди 6 часа
На Успение Богородично в Хасково до 30° и с разкъсана облачност
На Успение Богородично в Хасково до 30° и с разкъсана облачност
преди 6 часа
ОФК „Хасково“ приема „розите“ с надежда за втори успех
ОФК „Хасково“ приема „розите“ с надежда за втори успех
преди 6 часа
Димитровградско дерби на старта на Областната футболна група
Димитровградско дерби на старта на Областната футболна група
преди 21 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Керана и космонавтите - Цех за сънища

Случаен виц

Живущи в кв. „Болярово“ сигнализират, че на ремонтираните тротоари няма джобове за контейнери
Димитровградско дерби на старта на Областната футболна група

Не върви пред мен, може да не те последвам. Не върви зад мен, може да не те водя. Върви до мен и ми бъди приятел. - Албер Камю

Последни обяви

Случайна рецепта

Пиле Тика
Пиле Тика

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.