Руснака получи две присъди за един ден

Окръжен съд – Хасково одобри внесено от Окръжна прокуратура – Хасково споразумение спрямо Дмитрий Стоянов – Руснака. 47-годишният мъж получи наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 1 година и 9 месеца, което да изтърпи при първоначален „Строг“ режими и „Глоба“ в размер на 5112,92 евро. Той е признал вината си за това, че в периода от 12.12.2023 г. до 04.04.2024 г. включително, в гр. Хасково,при условията на продължавано престъпление и опасен рецидив, без надлежно разрешително държал с цел разпространение и разпространил високорисково наркотично вещество – метамфетамин с общо нетно тегло 7.33 грама на стойност 262.34 евро. Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

По друго дело Руснакът ще лежи в затвора 9 месеца и ще плати глоба в размер на 766.35 евро. Присъдата е, че без надлежно разрешително той е държал високорискови наркотични вещества, а именно метамфетамин, екстази и коноп /марихуана, канабис/ на стойност 534.35 евро. Той е бил задържан преди близо месец в Хасково. Решението за присъдата е било взето на заседанието в Районния съд. Внесено е било споразумение, сключено между Районна прокуратура – Хасково и защитника на обвиняемия.

Районният съд е одобрил споразумението. Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.