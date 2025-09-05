Освободиха от наказателна отговорност нападателите на тв екип

Състав на Районния съд в Хасково е освободил от наказателна отговорност нападателите на екип журналисти от бТВ. За Огнян Шекеров и сина му Юлий Шекеров е постановено административно наказание „глоба“, съобщиха от съда. Наказанието за Шекеров старши е в размер на 4000 лв, а за сина му – 3000 лева. Те са осъдени да заплатят и направените по досъдебното и съдебното производство разноски, съобщи БТА.

Баща и син Шекерови бяха изправени пред съда след арест в хасковския квартал „Република“ в деня на предсрочните парламентарни избори на 27 октомври 2024 година по повдигнатите им обвинения за хулигански действия срещу оператора на телевизията Петър Картулев и журналиста Мария Георгиева.

Още при внасяне на делото в съда от прокуратурата поискаха Шекерови да бъдат освободени от наказателна отговорност и да им бъде наложено административно наказание.

След посегателството над журналистическия екип, Огнян Шекеров беше дисциплинарно уволнен със заповед на кмета на Хасково от 14 ноември миналата година заради неявяване на работа като кметски наместник на квартала.