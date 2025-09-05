От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

29 °C

Освободиха от наказателна отговорност нападателите на тв екип

Състав на Районния съд в Хасково е освободил от наказателна отговорност нападателите на екип журналисти от бТВ. За Огнян Шекеров и сина му Юлий Шекеров е постановено административно наказание „глоба“, съобщиха от съда. Наказанието за Шекеров старши е в размер на 4000 лв, а за сина му – 3000 лева. Те са осъдени да заплатят и направените по досъдебното и съдебното производство  разноски, съобщи БТА.

Баща и син Шекерови бяха изправени пред съда след арест в хасковския квартал „Република“ в деня на предсрочните парламентарни избори на 27 октомври 2024 година по повдигнатите им  обвинения за хулигански действия срещу оператора на телевизията Петър Картулев и журналиста Мария Георгиева. 

Още при внасяне на  делото в съда от прокуратурата поискаха Шекерови да бъдат освободени от наказателна отговорност и да им бъде наложено  административно наказание.

След посегателството над журналистическия екип, Огнян Шекеров беше дисциплинарно уволнен със заповед на кмета на Хасково от 14 ноември миналата година заради неявяване на работа като кметски наместник на квартала.

Източник: БТА

Видеа по темата

Хасково отпразнува Деня на независимостта
Хасково отпразнува Деня на независимостта
7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
Сесия на общински съвет Хасково
Сесия на общински съвет Хасково
Хасково е красив град.
Хасково е красив град.
Задържаха 37- годишен мъж за купуване на гласове
Задържаха 37- годишен мъж за купуване на гласове
Изложба в Съдебната палата по повод Деня на Българската Конституция
Изложба в Съдебната палата по повод Деня на Българската Конституция

Facebook коментари

Коментари в сайта (2)

  • 1
    Си
    Симпатяга
    11 0
    12:24, 5 сеп 2025
    Щом не са осъдили битият телевизионен екип на БТВ, че са се оплакали пак добре е в мутро-милиционерската държава на ГЕРБ и Ново Начало.
    Отговор
  • 2
    Пъ
    Пъпеша
    6 0
    12:47, 5 сеп 2025
    Аз казах ли че са от нашите хора никой нищо няма да им направи защото другия път курец гласоподаватели от махалата
    Отговор
Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Известен историк представя в Хасково книга за единствената жертва на Съединението
Известен историк представя в Хасково книга за единствената жертва на Съединението
преди 1 час
В Хасково показаха „Богатството на Европа“ с музика, танци, инструменти и красиви костюми
В Хасково показаха „Богатството на Европа“ с музика, танци, инструменти и красиви костюми
преди 1 час
Спор за ограда доведе до сбиване между съседи
Спор за ограда доведе до сбиване между съседи
преди 3 часа
Празничните концерти в Хасково за Деня на града – 8 септември започват днес
Празничните концерти в Хасково за Деня на града – 8 септември започват днес
преди 3 часа
Предимно слънчево и топло в петък
Предимно слънчево и топло в петък
преди 5 часа
Пътешественици с мотори от цяла Европа избраха Хасково за годишна среща
Пътешественици с мотори от цяла Европа избраха Хасково за годишна среща
преди 21 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Deep Purple - Portable Door

Случаен виц

Празничните концерти в Хасково за Деня на града – 8 септември започват днес
В Хасково показаха „Богатството на Европа“ с музика, танци, инструменти и красиви костюми

Тези, които са лишени от най-разпространените предразсъдъци, притежават други. - Наполеон Бонапарт

Последни обяви

Случайна рецепта

Шоколадова франзела
Шоколадова франзела

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини