В Хасково показаха „Богатството на Европа“ с музика, танци, инструменти и красиви костюми

Под звездното небе на Хасково снощи танцуваха и пяха гостуващи творци от приятелски градове от Унгария, Гърция и Турция, информираха от общинската администрация.

Концертът „Богатството на Европа“ илюстрира с музика, танци, характерни инструменти и уникално красиви костюми многообразието на нашия общ дом и силата на приятелството.

Празникът е идея на Община Хасково по проект „Върховенство на закона, изкуствен интелект, преход, равенство и демокрация“ /RATED/ по програма „Граждани, равенство, права и ценности“ CERV, финансиран от Европейската комисия.

Щастливи да покажат пред българска публика своите национални танци и песни бяха гостите от Веспрем – Унгария, Люлебургаз – Турция, Комотини, Суфли и Топейрос – Гърция. Очарованата публиката с бурните си аплодисменти отправи топла покана за нова среща тук, в Хасково, в най-цветните празнични дни на годината, когато Градът на Богородица празнува своя ден – 8 септември.

Вечерта продължи с Пиано бар под звездите с вечните хитове, представени от звездния екип Vessy & Nick, DJ Djoto MC и DJ Ангелидис.