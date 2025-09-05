От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

27 °C

В Хасково показаха „Богатството на Европа“ с музика, танци, инструменти и красиви костюми

Изображение 1 от 6
Покажи в галерия

    Под звездното небе на Хасково снощи танцуваха и пяха гостуващи творци от приятелски градове от Унгария, Гърция и Турция, информираха от общинската администрация.

    Концертът „Богатството на Европа“ илюстрира с музика, танци, характерни инструменти и уникално красиви костюми многообразието на нашия общ дом и силата на приятелството.

    Празникът е идея на Община Хасково по проект „Върховенство на закона, изкуствен интелект, преход, равенство и демокрация“ /RATED/ по програма „Граждани, равенство, права и ценности“ CERV, финансиран от Европейската комисия.

    Щастливи да покажат пред българска публика своите национални танци и песни бяха гостите от Веспрем – Унгария, Люлебургаз – Турция, Комотини, Суфли и Топейрос – Гърция. Очарованата публиката с бурните си аплодисменти отправи топла покана за нова среща тук, в Хасково, в най-цветните празнични дни на годината, когато Градът на Богородица празнува своя ден – 8 септември.

    Вечерта продължи с Пиано бар под звездите с вечните хитове, представени от звездния екип Vessy & Nick, DJ Djoto MC и DJ Ангелидис.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Освободиха от наказателна отговорност нападателите на тв екип
    Освободиха от наказателна отговорност нападателите на тв екип
    преди 23 минути
    Спор за ограда доведе до сбиване между съседи
    Спор за ограда доведе до сбиване между съседи
    преди 2 часа
    Празничните концерти в Хасково за Деня на града – 8 септември започват днес
    Празничните концерти в Хасково за Деня на града – 8 септември започват днес
    преди 2 часа
    Предимно слънчево и топло в петък
    Предимно слънчево и топло в петък
    преди 3 часа
    Пътешественици с мотори от цяла Европа избраха Хасково за годишна среща
    Пътешественици с мотори от цяла Европа избраха Хасково за годишна среща
    преди 20 часа
    Разследващите предполагат, че водачът на Мерцедеса е причинил катастрофата с 4 жертви и 4 ранени
    Разследващите предполагат, че водачът на Мерцедеса е причинил катастрофата с 4 жертви и 4 ранени
    преди 20 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – Конспиративните теории – заблуда за наивници или неизбежно бъдещето

    Случаен виц

    Освободиха от наказателна отговорност нападателите на тв екип

    Човек не е остарял, докато съжалението не замени мечтите му. - Джон Баримор

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Макарони със сметана и бекон
    Макарони със сметана и бекон

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини