Празничната програма на Хасково продължава с детски фестивал и представяне на книги

С детски фестивал „Приказен град“ продължават днес съпътстващите събития от програмата на Община Хасково, посветена на Деня на града, информираха от общинската администрация. Детският празник се финансира от Програма „Културни инициативи“ на Община Хасково и се организира от НЧ „Светлина-2024“ в парк Градска градина.

От 17:30 часа Румен Стоичков представя книгата си „Скокът на вълците“ в Регионалната библиотека „Христо Смирненски“.

От 18:30 часа д-р Красимира Узунова представя поредното си задълбочено научно изследване. Книгата „Тракийското движение в европейския политически лабиринт на 19-20 век. Създаване и развитие на хасковската тракийска организация“ ще бъде представена в къща музей „Кирково училище“. Научният труд се издава от Община Хасково по програма „Културни инициативи“.

СЪБИТИЯ В ПЕРИОДА 11 – 27 СЕПТЕМВРИ 2025 г.

11 септември (четвъртък)

17:30 ч. ХГ „Форум"

Откриване на самостоятелна изложба „Настроения“ на художника Васил Тенев

19:00 ч. ОНЧ „Заря-1858“ – Хасково

Програма на Театър „Иван Димов“ – Хасково

ВЕСЕЛАТА КАРЕТА

Участват: Тончо Токмакчиев, Мая Бежанска, Димитър Баненкин, Добриела Попова, Николета Малчева, Стелиян Николов, Емануил Костадинов, Димитър Ковачев – Фънки

18 септември (четвъртък)

17:30 ч. РБ „Христо Смирненски“, Зала „Атанас Ванчев дьо Траси”

Представяне на книгата „Камбанен глас“ на Петър Ванчев, организирано от Клуб на дейците на културата по програма „Културни инициативи“ на Община Хасково

19:00 ч. ОНЧ „Заря-1858“ – Хасково

„Креват за двама“ – постановка на Сатиричен театър „Алеко Константинов“

Участват: Александра Сърчаджиева, Никола Луканов, Явор Борисов и Стела Ганчева

21 септември (неделя)

19:00 ч. ОНЧ „Заря-1858“ – Хасково

„Заедно“ – концерт на Невена Цонева и Баш бенд

22 септември (понеделник)

11:00 ч. пл. „Свобода“

Честване на 117 години от обявяването на Независимостта на България

22 – 27 СЕПТЕМВРИ (ПОНЕДЕЛНИК – СЪБОТА)

ФЕСТИВАЛ HASKOVO JAZZ – 29 –то издание

23 септември (вторник)

19:00 ч. ОНЧ „Заря-1858“ – Хасково

„Това не го казвай“ – постановка на „База Х“

Участват: Захари Бахаров и Теодора Духовникова

Режисьор: Явор Гърдев

26 септември (четвъртък)

17:30 ч. РБ „Христо Смирненски“, Зала „Атанас Ванчев дьо Траси”

Премиера на книгите „Жени без мъже“ и „Контролен изстрел“ на Анелия Гешева, организирано от Клуб на дейците на културата по програма „Културни инициативи“ на Община Хасково.