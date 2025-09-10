И Драго Енчев остава в БК „Хасково“

Ръководството на Баскетболен клуб „Хасково“ успя да се договори и с Драгомир Енчев. Състезателят остава в зала „Дружба“ и през новия сезон, който ще е втори пореден за него с екипа на „Хасково“.

„Под коша той носи стабилност и сила, а извън терена е сред тези, които поддържат настроението и духа в съблекалнята. Неговото присъствие прави всеки момент от сезона запомнящ се за червено-белите“, казват от БК „Хасково“.

„Благодарен съм на цялото ръководство за гласуваното доверие и за възможността да бъда част от отбора и тази година. Очакванията ми за новия сезон са свързани най-вече с колективното представяне. Вярвам, че ако поддържаме силния отборен дух, който сме изградили, ще можем да се борим успешно срещу всички съперници. Целта ни е да показваме постоянство, характер и желание за победа във всеки мач, а резултатите ще дойдат като естествено следствие“, коментира пред клубната фейсбук страница Енчев.