От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

1 °C

Баскетболистите на „Хасково“ се включват в Купата на ББЛ във втори кръг

Жребият за турнира за купата на Българската баскетболна лига отреди БК „Хасково“ да започне участието си директно от четвъртфиналите. Там тимът на Янко Желев ще срещне победителя от мача между БК „Сливен“ и БК „Раковски“, като фаворит в осминафиналната среща е отбора от града на стоте войводи. 12 са отборите участващи в турнира. В потока на „Хасково“ са още селекциите на „Шоутайм“, „Ънстопабъл“, „Национал“ и „Сандански“. Четвъртфиналният мач на „Хасково“ е на 7 февруари. Двубоят трябва да се играе в Сливен.

В другия поток са тимовете на „Видабаскет“, „Удърникъ“, „Вълци“ – Разград, „Политехника“ и „Ямбол“.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Баскетболен талант от Хасково продължава обучението си в САЩ
Баскетболен талант от Хасково продължава обучението си в САЩ
Станаха ясни и останалите 4 областни шампиона в ученическите игри по баскетбол.
Станаха ясни и останалите 4 областни шампиона в ученическите игри по баскетбол.
Баскетболистите на хасковската Природоматематическа гимназия станаха областни шампиони
Баскетболистите на хасковската Природоматематическа гимназия станаха областни шампиони
"Хасково 2012 "приключи участието си в първенството
"Хасково 2012 "приключи участието си в първенството
„Монтана 2003“ спечели първия мач от финалната серия срещу „Хасково 2012“ с резултат 74:62 точки
„Монтана 2003“ спечели първия мач от финалната серия срещу „Хасково 2012“ с резултат 74:62 точки
Очаквайте баскетболната среща межди Хасково и Монтана
Очаквайте баскетболната среща межди Хасково и Монтана
Женският баскетболен „Хасково 2012“ започна подготовка на новия сезон
Женският баскетболен „Хасково 2012“ започна подготовка на новия сезон

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Спорт

80 жители на Хасковска област вече декларираха доходите си пред НАП
80 жители на Хасковска област вече декларираха доходите си пред НАП
преди 2 часа
Обявиха конкурс за 12 полицаи в Хасково
Обявиха конкурс за 12 полицаи в Хасково
преди 5 часа
Здравната каса в Хасково проверява 207 случая на пациенти, играли в казино по време на хоспитализация
Здравната каса в Хасково проверява 207 случая на пациенти, играли в казино по време на хоспитализация
преди 6 часа
18-годишен с БМВ разби огражденията на надлеза до жп гарата в Хасково
18-годишен с БМВ разби огражденията на надлеза до жп гарата в Хасково
преди 6 часа
Водач с отнета книжка и с неизрядна кола опита да избегне полицейска проверка
Водач с отнета книжка и с неизрядна кола опита да избегне полицейска проверка
преди 8 часа
Предимно слънчево и с плавно повишение на температурата в сряда
Предимно слънчево и с плавно повишение на температурата в сряда
преди 9 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Deep Purple - Lazy Sod

Случаен виц

Хасковлии триумфираха на NOSTRABET SUPER CUP 2026
Задържаха тираджия с 2.13 промила зад волана

Тези, които не могат една супа да сварят, забъркват каша. - Валентин Домил

Последни обяви

Случайна рецепта

Пикантен пай с патладжани
Пикантен пай с патладжани

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини