Баскетболистите на „Хасково“ се включват в Купата на ББЛ във втори кръг

Жребият за турнира за купата на Българската баскетболна лига отреди БК „Хасково“ да започне участието си директно от четвъртфиналите. Там тимът на Янко Желев ще срещне победителя от мача между БК „Сливен“ и БК „Раковски“, като фаворит в осминафиналната среща е отбора от града на стоте войводи. 12 са отборите участващи в турнира. В потока на „Хасково“ са още селекциите на „Шоутайм“, „Ънстопабъл“, „Национал“ и „Сандански“. Четвъртфиналният мач на „Хасково“ е на 7 февруари. Двубоят трябва да се играе в Сливен.

В другия поток са тимовете на „Видабаскет“, „Удърникъ“, „Вълци“ – Разград, „Политехника“ и „Ямбол“.