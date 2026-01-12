От х:

Календар

Хасковлии триумфираха на NOSTRABET SUPER CUP 2026

    Хасковският отбор „ELZA LIFE“ спечели третото издание на турнира по минифутбол Nostrabet Super Cup. Тимът се пребори с конкуренцията и заслужено вдигна трофея още при дебюта си в надпреварата. Турнирът се проведе в рамките на 3 дни в Пловдив. В този период се изиграха общо 70 мача.

    Участие записаха 36 отбора. След изиграни по три срещи в първата фаза 16 отбора се класираха за осминафиналите. 

    Хасковският „ELZA LIFE“ победи в елиминациите миналогодишния шампион „Порто“ след 2:2 в редовното време и по-точни изпълнения при дузпите. Битките за финала бе ожесточена. На полуфинала „ELZA LIFE“ победи съгражданите си от МК „Галакси“. В другия полуфинален сблъсък  „Зелен Свят“ от Перник победи „PVG“ с 1:0.

    Бронзовите медали бяха за МК „Галакси“ който спечели с 3:1 срещу „PVG“. 

    На финала „ELZA LIFE“ поведе с гол на Неджиб Неджиб.

    След паузата „Зелен Свят“ изравни.

    Редовното време завърши при резултат 1:1. При дузпите футболистите на „ELZA LIFE“ отново бяха по-точни. 

    Наградите връчи бившият играч на „Левски“ Александър Александров – Кривия. При индивидуалните призове за  феърплей бе отличен отборът на „Спортинг Троян“. Най-добър мениджър стана Юсеин Сабри – МК „Галакси“.

    За най-красил гол бе избрано попадение на Александър Бъчваров от „Граничар Кирково“, а за най-атрактивен състезател бе определен нападателят на шампионите Неджиб Неджиб. При вратарите номер едно стана Филип Симеонов от сребърния медалист „Зелен Свят“. 

    MVP на турнира е Ариф Ферадов от победителите „ELZA LIFE“. 

    Източник: Haskovo.NET

    Последни новини