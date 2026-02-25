Трима са задържани за кражби на пари, банкови карти и мобилни телефони

Трима души са задържани за кражби в Хасковска област вчера, съобщиха от полицията.

Известен на полицията младеж е заловен в Хасково за кражба. Служителите са го довели по подозрение на кражба на 100 евро, 50 лева, документи и банкова карта, за които тъжителка на 20 г. съобщила, че държала в оставена на пейка чанта. Признала, че я забравила в парк в кв. „Хисаря“. След като се върнала, открила чантата, но не и съдържащото се в нея. След сигнал в управлението, заподозреният е заловен и след признания върнал откраднатите вещи.

Признания за сторена кражба е направил и 24-годишен чирпанлия, хванат в Димитровград. Той задигнал от апартамент на улица „Черно море“ портмоне с лични документи, банкови карти и 170 евро.

В харманлийското управление също са сигнализирали за задържан 38-годишен от село Иваново, който преди два дни счупил стъкло на врата на дом на свой съселянин и откраднал 5 мобилни телефона, които върнал на разследващите с протокол.