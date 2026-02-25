Хасково ще чества тържествено Освобождението на България

Община Хасково организира тържествено честване на 148 години от Освобождението на България от османско владичество, съобщиха от администрацията.

В празничния Ден на Освобождението – 3 март, в 11:00 часа на пл. „Общински“ ще се проведе ритуал по издигане на Националното знаме. В церемонията ще участват военнослужещи от Военно формирование 52 740 Хасково, Военно формирование 22 280 Корен, Духов оркестър Хасково и Мажоретен състав при Младежки център Хасково.

Веднага след ритуала по издигане на Националното знаме празнично шествие, водено от Духов оркестър Хасково, Мажоретен състав, военнослужещи и официални лица ще се отправи към пл. „Свобода“. Тържественият ритуал по поднасяне на венци и цветя в памет на загиналите за Освобождението на България ще бъде пред Паметника на незнайния воин. Солистът на Държавна опера Пловдив Евгений Арабаджиев ще изпълни химна на Република България.

Празничното общоградско хоро ще се извие на пл. „Свобода“ под съпровода на Народен оркестър при Община Хасково.

На пл. „Свобода“ ще бъде експонирана Военната фотографска изложба „В служба на народ и Родина“. Експозицията е посветена на 147 години от създаването на Сухопътните войски и 140 години от победата при Сливница в Сръбско-българската война. Изложбата гостува в Хасково по повод 24 години от създаването на 31-ви Механизиран батальон и честването на Националния празник – 3 март.