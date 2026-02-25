От х:

В Хасково организират хоров концерт „Вечните песни на България“

В навечерието на Деня на Освобождението на България от османско владичество, най-пламенните възрожденски песни ще прозвучат на сцената на Младежки център Хасково, съобщиха от Община Хасково. В концерта „Вечните песни на България“ участват Детски хор „Орфей“, Дамска формация „Орфей+“, Смесен хор „Родна песен“ и Духов оркестър Хасково.

Концертът е част от проявите, посветени на 25 години от създаването на Младежки център Хасково и 100 години Български хоров съюз. Той ще се състои на 2 март 2026 г. от 19:00 часа в концертната зала на Младежки център.

Входът е свободен.

Източник: Haskovo.NET

