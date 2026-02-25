Двама са задържани с 1,22 грама дрога, спряха нерегистрирана кола

В Хасково и Симеоновград са задържани двама със сгъвки дрога, съобщиха от полицията.

В областния град е проверен младеж на 25 г., в когото полицаите са открили лула и бяло кристално вещество – метамфетамин с тегло 0,22 грама.

В участъка в Симеоновград е доведен 25-годишен, държал в себе си грам амфетамин.

Бързо производство е стартирало в управлението в Хасково. То е срещу 57-годишен от града, заловен да управлява „Тойота“ без регистрационни табели. При справка се е изяснило, че возилото не е регистрирано.