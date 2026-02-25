От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

12 °C

Двама са задържани с 1,22 грама дрога, спряха нерегистрирана кола

В Хасково и Симеоновград са задържани двама със сгъвки дрога, съобщиха от полицията.

В областния град е проверен младеж на 25 г., в когото полицаите са открили лула и бяло кристално вещество – метамфетамин с тегло 0,22 грама.

В участъка в Симеоновград е доведен 25-годишен, държал в себе си грам амфетамин.

Бързо производство е стартирало в управлението в Хасково. То е срещу 57-годишен от града, заловен да управлява „Тойота“ без регистрационни табели. При справка се е изяснило, че возилото не е регистрирано.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Кулинарна изложба и музикално-танцови изпълнения на „Празник на зимнината и зимните гозби“
Кулинарна изложба и музикално-танцови изпълнения на „Празник на зимнината и зимните гозби“
преди 4 минути
Откриха модерен STEM център в Спортното училище в Хасково
Откриха модерен STEM център в Спортното училище в Хасково
преди 39 минути
Хасково ще чества тържествено Освобождението на България
Хасково ще чества тържествено Освобождението на България
преди 1 час
В Хасково организират хоров концерт „Вечните песни на България“
В Хасково организират хоров концерт „Вечните песни на България“
преди 1 час
Трима са задържани за кражби на пари, банкови карти и мобилни телефони
Трима са задържани за кражби на пари, банкови карти и мобилни телефони
преди 1 час
Понижение на дневните температури в сряда
Понижение на дневните температури в сряда
преди 5 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Защо са строени пирамидите?

Случаен виц

Трима са задържани за кражби на пари, банкови карти и мобилни телефони
В Хасково организират хоров концерт „Вечните песни на България“

Успехът обикновено идва при тези, които са твърде заети, че да го търсят - Хенри Дейвид Тореу

Последни обяви

Случайна рецепта

Лангош - унгарска пица
Лангош - унгарска пица

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини