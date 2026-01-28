От х:

10 000 евро парична гаранция за задържан за наркотици за над 4.6 млн. лв.

    40-годишният турски гражданин от немски произход Абдулах Донма, задържан за наркотици за над 4.6 млн. лв., излиза от ареста срещу парична гаранция от 10 000 евро. Това реши днес съдия Филип Филипов от Окръжен съд – Хасково.

    Мъжът е привлечен като обвиняем за опит за контрабанда на 27,240 кг синтетичен канабиноид и 23,900 кг кокаин, от България в Турция през ГКПП „Капитан Андреево“, с товарен автомобил „Мерцедес Спринтер“. Случаят е от 1 март 2025 г. 

    Съдът в Хасково счете, че е налице разколебаност към настоящия момент на предпоставките за вземане и изпълнение на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия, тъй като от субективна страна е разколебано обоснованото предположение, че същият е извършил престъплението, в което е обвинен и оттам е разколебано и обстоятелството, че съществува реална опасност той да се укрие, с оглед наличието на постоянен адрес в Германия.

    Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив на 05.02.2026 г. от 10 ч.

    За престъплението е предвидено наказание от 15 до 20 г. затвор. 

