Заспал шофьор заби ТИР в мантинелата на „Марица“

Турски ТИР блокира за близо час АМ „Марица“ на 30-ия км в посока Хасково. Предполага се, че шофьорът е заспал от умора, изгубил е контрол и се е спрял в разделителната мантинела.

Няма пострадали хора при инцидента. На мястото на произшествието имаше полицаи за изясняване на случая. Водачът е тестван за алкохол, но промили не са отчетени.

Движението на автомобили е възможно само в активната лента. Има разлято гориво в дясната лента и шофьорите трябва да преминават с повишено внимание.

Пътна полиция регулираше преминаването в района.