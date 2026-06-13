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ВиК: Вода в засегнатите квартали ще има късно през нощта или утре

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    Продължава работата по голямата авария във водопровод на ул. „Банска“ в Хасково. Повредата е много сериозна, на няколко места, изкопът е дълъг около 50 метра.

    „Екипите ще работят след 18 часа, до отстраняване на проблема“, казаха от водното дружество. На практика това означава, че засегнатите квартали ще имат вода едва късно през нощта или утре.

    Както вече писахме, без вода или с много ниско налягане са кварталите  „Училищни“, „Воеводски“, „Червена стена“, „Каменни“ и „Любен Каравелов“.

    Утре, неделя, 14 юни, без вода ще бъде и голяма част от Минерални бани. Реконструкция на канализационен колектор и необходимостта от изместване на водопровод налага прекъсване на водоподаването в част от курортното селище. Водата ще бъде спряна от късните часове на 14 юни до приключване на строително-ремонтните работи, което се очаква да стане на 15 юни. 

    Очаква се с нарушено водоподаване да бъдат абонатите в ниската зона на Минерални бани – част от булевард „Васил Левски“, булевард „Христо Ботев“, „Сусамска махала“, улица „Енергетик“. На резервни водни количества ще остане село Татарево.

    Източник: Haskovo.NET

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