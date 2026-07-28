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Гърци победиха ОФК „Хасково“ в контрола на „Ямача“

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    ОФК „Хасково“ изигра четвъртата си контрола от предсезонната подготовка. Тимът на Живко Желев посрещна втородивизионния гръцки „Пантракикос“. Двубоят започна с натиск на гостите. Така се стигна до 25 минута, когато гърците поведоха след многоходова атака. В 33 минута резултатът стана 0:2. От малък ъгъл играч на „Пантракикос“ вкара втори гол за гостите от Комотини. 

    При този резултат футболистите се оттеглиха на почивка. След паузата до нови попадения не се стигна и така мачът завърши при резултат 0:2. 

    В предсезонната си подготовка хасковлии са с актив от победа, равенство и две загуби. 

    На 1 август тимът ще играе с „Розова долина“. 

    Източник: Haskovo.NET

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