Гърци победиха ОФК „Хасково“ в контрола на „Ямача“

ОФК „Хасково“ изигра четвъртата си контрола от предсезонната подготовка. Тимът на Живко Желев посрещна втородивизионния гръцки „Пантракикос“. Двубоят започна с натиск на гостите. Така се стигна до 25 минута, когато гърците поведоха след многоходова атака. В 33 минута резултатът стана 0:2. От малък ъгъл играч на „Пантракикос“ вкара втори гол за гостите от Комотини.

При този резултат футболистите се оттеглиха на почивка. След паузата до нови попадения не се стигна и така мачът завърши при резултат 0:2.

В предсезонната си подготовка хасковлии са с актив от победа, равенство и две загуби.

На 1 август тимът ще играе с „Розова долина“.