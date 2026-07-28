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Хасковският хор „Зора-Зорница“ завладя фестивал в Прага

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    Женски народен хор „Зора-Зорница“ към НЧ „зОРА-1982“ В Хасково обра овациите на публиката на Международния фолклорен фестивал „Танцувай в Прага“ в Чехия. Певческата формация представи емблематичен репертоар под вещото диригенството на Иванка Топузова - песни от класиката на обработения фолклор "Брала мома ружа цвете", обработка на Стефан Мутафчиев и "Лечко стъпяй бела Доне", обработка на Коста Колев.

    В състава на хора са Мария Бялкова, Диана Евтимова, Зара Костадинова, Красимира Жекова, Славка Вълчинова, Хайрие Кемил, Илияна Стоева, Стоянка Демирева, Татяна Георгиева, Адриана Кралева, Теодора Евтимова и Иванка Топузова.

    Във фестивала взеха участие групи от Белгия, Чехия, Полша, Турция, Латвия, Кипър и още няколко танцови състави от България.

    На сцена в центъра на Прага над 3 часа публиката се наслади на фолклора на различни държави.

    Източник: Haskovo.NET

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