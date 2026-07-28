Кило диня на борсата е 8 цента, но прекупвачи няма

Производители на дини в Любимец хвърлят продукцията си, защото не могат да я пласират на пазара. Плодовете се търкаляха разбини на асфалта в знак на протест срещу липсата на прекупвачи и бездействието на държавата.

Цената за килограм се е сринала до 8 цента и въпреки това търговци няма.

„Отглеждам 15 декара. От няколко дни съм изкарал стоката на тържището и не съм продал нищо. Дори на 8 цента, няма меракции да купуват.“, сподели производителят Веселин Колев.

Земеделците не само не могат да изкарат печалба, а са на минус, защото не могат да покрият дори разходите за торове, горива, напояване и сезонни работници.

Те упрекват държавата, че нехае за българската продукция и не предприема адекватни мерки, за да я защити.



Производители споделиха, че прекупвачи се пазарят за стоката им, после ги препродават на пловдивските борси на 50 цента за килограм.

Около 200 тона дини залежават на тържището в Любимец през последните дни.