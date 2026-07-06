Производители на дини и пъпеши се жалваха от ниски изкупни цени

Производители на дини и пъпеши от Любимец сигнализираха за изключително ниски изкупни цени на сезонната продукция. Родните плодове се предлагат на местната борса, която днес бе посетена от областния управител на Хасково Тодор Иванов, както и от народните представители Радослав Вълчев и Надежда Колева.

По време на посещението те разговаряха със земеделците и се запознаха на място с предизвикателствата пред сектора. Производителите посочиха, че в момента дините се изкупуват за едва 20 цента за килограм, а пъпешите – за 60–70 цента. По думите им при подобни цени е невъзможно да покрият направените разходи. Като допълнителен проблем те откроиха и засиления внос от трети страни.

Земеделците поставиха редица въпроси, свързани с реализацията на продукцията и конкуренцията от вносни стоки. Основният им акцент бе именно върху вноса на земеделска продукция, който според тях поставя българските производители в неравностойно положение и затруднява продажбата на местните плодове.

Областният управител Тодор Иванов изслуша всички поставени проблеми и подчерта необходимостта от по-строг контрол върху вноса от трети страни, за да бъдат защитени интересите на българските производители. Той заяви, че въпросите ще бъдат обобщени и представени пред компетентните институции, включително с възможност за бъдещи законодателни инициативи.

В хода на разговора народните представители Радослав Вълчев и Надежда Колева поеха ангажимент да поставят проблемите пред министъра на земеделието на предстояща среща.