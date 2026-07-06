От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

23 °C

Хванаха украинец с мотор по време на дрифт, над 400 са пътните нарушения през уикенда

Полицаи са заловили мотоциклетист в Свиленград, по време на дрифт. 24-годишен мъж от Украйна е извършвал рискови маневри на кръстовище, като е подавал рязко газ, повишавал е оборотите на двигателя и е превъртал задвижващото колело на мотора си, преди да бъде спрян от патрула. Той е само един от санкционираните по време на специализирана полицейска акция срещу пътните нарушители през почивните дни.

Общо 1979 моторни превозни средства са проверени. Установени са 394 нарушения на Закона за движение по пътищата. Водачите са санкционирани с 49 акта и 340 фиша. Издадени са и 22 заповеди за принудителни административни мерки. Водачите и пътниците са платили 46 глоби чрез мобилни терминали.

Спрени са от движение 4 МПС и 7, които са с прекратена регистрация. В хода на операцията пътните полицаи са заловили трима неправоспособни водачи, четирима с алкохол и такъв, шофиращ след употреба на дрога.

  

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Пламен Петков трети в крайното класиране на румънския дрифт шампионат
Пламен Петков трети в крайното класиране на румънския дрифт шампионат

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Пожар избухна в магазин в центъра на Хасково
Пожар избухна в магазин в центъра на Хасково
преди 7 часа
Производители на дини и пъпеши се жалваха от ниски изкупни цени
Производители на дини и пъпеши се жалваха от ниски изкупни цени
преди 8 часа
Хиляди подкрепиха каузата на Миро на „Хасково Рок 2026“, пътят на доброто продължава с дарения
Хиляди подкрепиха каузата на Миро на „Хасково Рок 2026“, пътят на доброто продължава с дарения
преди 8 часа
Учители от ПГДС в Хасково повишиха уменията си за превенция и реакция при агресия в училище
Учители от ПГДС в Хасково повишиха уменията си за превенция и реакция при агресия в училище
преди 9 часа
3 училища от Южна България вече са „Училища за пример“
3 училища от Южна България вече са „Училища за пример“
преди 10 часа
Отстраниха аварията на главен водопровод край Свиленград
Отстраниха аварията на главен водопровод край Свиленград
преди 11 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Защо са строени пирамидите?

Случаен виц

Отстраниха аварията на главен водопровод край Свиленград
Учители от ПГДС в Хасково повишиха уменията си за превенция и реакция при агресия в училище

Ние не спираме да играем, защото сме остарели, а остаряваме, защото спираме да играем. Джордж Бърнард Шоу

Последни обяви

Случайна рецепта

Запеканка от картофи и кисело зеле
Запеканка от картофи и кисело зеле

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.