Хванаха украинец с мотор по време на дрифт, над 400 са пътните нарушения през уикенда

Полицаи са заловили мотоциклетист в Свиленград, по време на дрифт. 24-годишен мъж от Украйна е извършвал рискови маневри на кръстовище, като е подавал рязко газ, повишавал е оборотите на двигателя и е превъртал задвижващото колело на мотора си, преди да бъде спрян от патрула. Той е само един от санкционираните по време на специализирана полицейска акция срещу пътните нарушители през почивните дни.

Общо 1979 моторни превозни средства са проверени. Установени са 394 нарушения на Закона за движение по пътищата. Водачите са санкционирани с 49 акта и 340 фиша. Издадени са и 22 заповеди за принудителни административни мерки. Водачите и пътниците са платили 46 глоби чрез мобилни терминали.

Спрени са от движение 4 МПС и 7, които са с прекратена регистрация. В хода на операцията пътните полицаи са заловили трима неправоспособни водачи, четирима с алкохол и такъв, шофиращ след употреба на дрога.