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Близо три тона животонски продукти с неясен произход иззеха на ГКПП „Капитан Андреево“

Близо три тона животински продукти иззеха на ГКПП „Капитан Андреево“, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция „Митници“.

При проверка на автобус с турска регистрация на вход в страната инспекторите са установили 1582 кг овча лой и 605 кг месни продукти без документи за произход. При други проверки, на автобус и бус с турска регистрация, са открити 300 кг и 330 кг овча лой – без необходимите придружаващи документи. Стоките са иззети и предстои да бъдат унищожени.

Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.

Източник: Haskovo.NET

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