Иззеха 188 кг пилешко и яйца без документи на границата с Турция

Яйца и пилешко месо с текло над 188 кг иззеха инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на ГКПП „Капитан Андреево“. Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция „Митници“.

В лек автомобил с българска регистрация, влизащ от Турция, са открити пликове с кори с яйца с общо тегло 108 кг и 80,8 кг пилешко месо без документи. Стоките са конфискувани и ще бъдат унищожени.

Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.

