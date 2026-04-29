НУ „Георги Сава Раковски“ в Хасково вече има модерен STEM център

    В НУ „Георги Сава Раковски“ в Хасково официално бе открит нов модерен STEM център, който ще преобрази начина на обучение за най-малките ученици.

    Проектът е реализиран по Националния план за възстановяване и устойчивост на обща стойност 252 500 лева и цели да създаде иновативна среда, в която децата да развиват своите умения в областта на природните науки, технологиите и математиката.

    Обособени са общо пет високо технологични свързани класни стаи на втория и третия етаж. Някои от класните стаи са напълно обновени и оборудвани, а други са само оборудвани и обзаведени, включително и коридора на третия етаж.  

    По време на церемонията директорът на училището Диана Антонова подчерта, че новите кабинети са оборудвани с високотехнологични средства, които ще направят учебния процес много по-интерактивен и интересен. Центърът включва различни зони, пригодени за практически занимания и експериментална дейност, което ще позволи на учениците да прилагат теоретичните си знания в реални ситуации. STEM центърът е пригоден за практически занимания по две направления: природни науки и зелени технологии, и устойчиво развитие. 

    Диана Антонова сподели, че това е важна стъпка за училището, тъй като инвестицията в образование и съвременна база е ключът към подготовката на децата за предизвикателствата на бъдещето. „Нашето училище е малко, с малки ученици, но амбициите са ни големи – да вървим напред към бъдещето с новите технологии. Надяваме се този модерен STEM център да подобри обучението на нашите ученици, да ги подготви за новия живот, за бъдещето, с развитието на новите технологии“, каза директорът на училището, в което се обучават 175 деца в девет паралелки. 

    На събитието присъстваха заместник областният управител на Хасково Марина Ташева, управителят на Областния информационен център в Хасково Евгени Консулов, бившият директор Димитрия Атанасова, при която започна подаването на проекта за настоящата инвестиция, учители, родители и ученици, които разгледаха новите зали и се запознаха с възможностите, които те предлагат за индивидуалното развитие на всеки ученик.

    С откриването на този център НУ „Георги Сава Раковски“ се стреми към позиции на учебно заведение, което активно внедрява дигиталните технологии и модерните педагогически методи в ежедневието на своите възпитаници.

    Откриването на новата придобивка се превърна в същински празник за училището, който беше съпътстван с музикални и танцови изпълнения, включително и демонстрации с новите технологии в класните стаи.

    Източник: Haskovo.NET

