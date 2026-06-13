Започна XXV Национален конкурс-фестивал „С песните на Ари“ в Хасково

Хасково е домакин на XXV Национален конкурс-фестивал на старата градска песен и шлагер „С песните на Ари“. От 11: 00 часа в голямата концертна зала на ОНЧ „Заря – 1858“ започна музикалният форум, който събира изпълнители и почитатели на българската стара градска песен от цялата страна.

На сцената вече звучат песни за любовта, романтичните преживявания, срещите и разделите – мелодии, съхранили духа на старата градска култура и очарованието на българския шлагер.

В тазгодишното издание участват 7 вокални състава, 6 камерни формации и 15 индивидуални изпълнители от Хасково, Кърджали, Пловдив, Асеновград, Перущица, Казанлък, София, Мездра, Велико Търново, Бяла и други населени места.

Фестивалът е сред утвърдените културни събития в календара на Община Хасково и носи името на именития шлагерен изпълнител Аспарух Лешников – Ари, роден в Хасково. Събитието има за цел да съхранява и популяризира българската стара градска песен и да предава нейното наследство на новите поколения.

Изпълненията се оценяват от авторитетно жури с председател проф. д-р Людмил Петков – преподавател по пиано и камерна музика в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. В състава на журито са още доц. д-р Васил Василев и гл. ас. д-р Алия Хансе.

Награди ще бъдат присъдени в категориите вокални групи, камерни състави, индивидуални изпълнители при мъжете и жените, както и за най-добро изпълнение на песен от репертоара на Аспарух Лешников, авторска песен в стила на старата градска песен, изпълнение на шлагер от 60-те години на XX век и за най-добър акомпанимент.

Входът за фестивала е свободен, а почитателите на старата градска песен все още имат възможност да посетят събитието и да се насладят на изпълненията на участниците.