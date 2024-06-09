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ДВГ „Щастливци“ с награда за авторска песен в конкурса „С песните на Ари“ в Хасково

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    Приключи 23-ото издание на Националния конкурс-фестивал на старата градска песен и шлагер „С песните на Ари“, съобщиха от Община Хасково.

    Музикално-художествените качества на изпълнителите в конкурса бяха определени от жури с председател доц. д-р Жан Пехливанов - ректор на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив и членове - проф. д-р Людмил Петков и гл. ас. д-р Алия Хансе - преподаватели в Академията. Бяха присъдени и награди.

    КАТЕГОРИЯ „ВОКАЛНИ ГРУПИ“

    I НАГРАДА – ВИГ „Нежни думи“ при ОНЧ „Заря-1858“, Хасково

    II НАГРАДА – ВИГ „Акустика“, София

    III НАГРАДА – Вокална формация за стари градски песни „Абел“ при НЧ „Св. преп. Паисий Хилендарски-1997“, Асеновград

    КАТЕГОРИЯ „КАМЕРНИ СЪСТАВИ“ (дует, трио, квартет)

    I НАГРАДА – Дует Ваня Иванова и Стефка Георгиева, Казанлък

    II НАГРАДА – Дует „РОКИВА“, Хасково

    III НАГРАДА – Дует „Настроение“, Пловдив

    КАТЕГОРИЯ „ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ – ЖЕНИ“

    I НАГРАДА – Надя Николова, Хасково

    II НАГРАДА – Нина Мълчанова, Казанлък

    III НАГРАДА – Фани Чинова, Хасково

    КАТЕГОРИЯ „ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ – МЪЖЕ“

    I НАГРАДА – Рангел Мрянов, Перущица

    II НАГРАДА – Петър Петров , Хасково

    III НАГРАДА – не се присъжда

    НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЕСЕН ОТ РЕПЕРТОАРА НА АРИ – Вокална група „Лотос бял“, Хасково

    НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ШЛАГЕР ОТ 60-ТЕ ГОДИНИ – Група за стари градски песни при НЧ „Искра-1926“, с. Каснаково, община Димитровград

    НАГРАДА ЗА АВТОРСКА ПЕСЕН В СТИЛА НА СТАРАТА ГРАДСКА ПЕСЕН – Детска вокална група „Щастливци“ при НЧ „Дружба-1870“, Харманли

    НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБЪР АКОМПАНЯТОР – Димитър Недялков – ВИГ „Нежни думи“ при ОНЧ „Заря-1858“ , Хасково

    Източник: Haskovo.NET

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