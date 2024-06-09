ДВГ „Щастливци“ с награда за авторска песен в конкурса „С песните на Ари“ в Хасково

Приключи 23-ото издание на Националния конкурс-фестивал на старата градска песен и шлагер „С песните на Ари“, съобщиха от Община Хасково.
Музикално-художествените качества на изпълнителите в конкурса бяха определени от жури с председател доц. д-р Жан Пехливанов - ректор на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив и членове - проф. д-р Людмил Петков и гл. ас. д-р Алия Хансе - преподаватели в Академията. Бяха присъдени и награди.
КАТЕГОРИЯ „ВОКАЛНИ ГРУПИ“
I НАГРАДА – ВИГ „Нежни думи“ при ОНЧ „Заря-1858“, Хасково
II НАГРАДА – ВИГ „Акустика“, София
III НАГРАДА – Вокална формация за стари градски песни „Абел“ при НЧ „Св. преп. Паисий Хилендарски-1997“, Асеновград
КАТЕГОРИЯ „КАМЕРНИ СЪСТАВИ“ (дует, трио, квартет)
I НАГРАДА – Дует Ваня Иванова и Стефка Георгиева, Казанлък
II НАГРАДА – Дует „РОКИВА“, Хасково
III НАГРАДА – Дует „Настроение“, Пловдив
КАТЕГОРИЯ „ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ – ЖЕНИ“
I НАГРАДА – Надя Николова, Хасково
II НАГРАДА – Нина Мълчанова, Казанлък
III НАГРАДА – Фани Чинова, Хасково
КАТЕГОРИЯ „ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ – МЪЖЕ“
I НАГРАДА – Рангел Мрянов, Перущица
II НАГРАДА – Петър Петров , Хасково
III НАГРАДА – не се присъжда
НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЕСЕН ОТ РЕПЕРТОАРА НА АРИ – Вокална група „Лотос бял“, Хасково
НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ШЛАГЕР ОТ 60-ТЕ ГОДИНИ – Група за стари градски песни при НЧ „Искра-1926“, с. Каснаково, община Димитровград
НАГРАДА ЗА АВТОРСКА ПЕСЕН В СТИЛА НА СТАРАТА ГРАДСКА ПЕСЕН – Детска вокална група „Щастливци“ при НЧ „Дружба-1870“, Харманли
НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБЪР АКОМПАНЯТОР – Димитър Недялков – ВИГ „Нежни думи“ при ОНЧ „Заря-1858“ , Хасково