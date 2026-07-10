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Стана ясен победителят в играта на ЕСКОМ

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    Приключи играта на фирма ЕСКОМ, свързана със Световното първенство по футбол. Попитахме Ви кой от домакините на Мондиал 2026 ще стигне най-далеч на шампионата, а с реален отговор в играта се включиха 35 души. Те посочиха някой от трите домакина – САЩ, Канада и Мексико. Ситуацията е такава, че и трите отбора достигнаха до осминафиналите, където обаче записаха поражения. Канада отстъпи на Мароко с 3:0, в изключително интересен мач Мексико загуби от Англия с 3:2, а САЩ допусна поражение от Белгия с 4:1. По този начин всички, посочили един от трите варианта, дават верен отговор.

    Тази седмица бе определен победителят. Името му бе изтеглено от старши треньора на ОФК „Хасково“ Живко Желев. Наградата в играта печели Станислава Попова. Екипът ни установи контакт с нея и предстои тя да получи наградата си. 

    Източник: Haskovo.NET

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