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До 20 години затвор грозят белгийката, задържана с 206 кг кокаин, остава в ареста

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    Между 15 и 20 години лишаване от свобода грозят белгийската гражданка Доте Флор Аделаид, ако бъде призната за виновна по делото за трафик на близо 206 килограма кокаин, заловени на ГКПП „Капитан Андреево“. Днес Окръжен съд – Хасково отказа да измени мярката ѝ за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека.

    Припомняме, че жената беше арестувана на 18 юли заедно с дипломата на Конго в Белгия Жан де Дю Мутеба и шофьора Делян Хаджилазов. В дипломатическия автомобил, с който тримата се опитали да напуснат страната през ГКПП „Капитан Андреево“, бяха открити куфари с близо 206 килограма кокаин на стойност 37 069 200 лева.

    И тримата обвиняеми вече направиха неуспешни опити да бъдат освободени от ареста с по-леки мерки за неотклонение.

    В съдебната зала Доте Флор Аделаид представи договор за наем на жилище в София, където заяви, че би пребивавала при евентуално налагане на мярка „домашен арест“. Тя посочи още, че има здравословни проблеми, заради които желае да посещава лечебно заведение, както и че иска да подпомага финансово дъщеря си, която е студентка.

    Прокуратурата се противопостави на искането с аргумента, че не е изтекъл максималният срок за задържане от година и половина. Държавното обвинение посочи още, че по линия на Интерпол е постъпила информация, според която обвиняемата е поддържала контакти с лица, занимаващи се с трафик на наркотици и хора.

    След като обсъди събраните доказателства, съдът прие, че не е разколебано обоснованото предположение за съпричастността ѝ към престъплението, за което е обвинена. Магистратите отчетоха и реална опасност при по-лека мярка тя да се укрие или да извърши друго престъпление и оставиха искането ѝ без уважение.

    Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Пловдив.

    Източник: Haskovo.NET

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