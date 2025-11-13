От х:

Оставиха в ареста турски шофьор на тир, издирван за каналджийство от властите в Германия

    Шофьор на тир на 42 години, издирван от властите на Федерална Република Германия за каналджийство, ще чака същинското си дело за екстрадиция в ареста, реши Хасковският окръжен съд.

    Турският гражданин Гьокхан Чамайлян може да бъде осъден на затвор до 15 години, ако обвиненията срещу него бъдат доказани. 

    Разследването срещу него в Германия смята, че с камиона си той е превозвал нелегално хора от Ирак, като деянието може да се докаже поне в един случай. 

    Чамайлян твърди, че желае да бъде предаден на германските власти, за да докаже невиността си. Съдът го остави в ареста. Определението подлежи на обжалване пред Апелативния съд в Пловдив. 

    Източник: Haskovo.NET

