Оставиха в ареста турски шофьор на тир, издирван за каналджийство от властите в Германия

Шофьор на тир на 42 години, издирван от властите на Федерална Република Германия за каналджийство, ще чака същинското си дело за екстрадиция в ареста, реши Хасковският окръжен съд.

Турският гражданин Гьокхан Чамайлян може да бъде осъден на затвор до 15 години, ако обвиненията срещу него бъдат доказани.

Разследването срещу него в Германия смята, че с камиона си той е превозвал нелегално хора от Ирак, като деянието може да се докаже поне в един случай.

Чамайлян твърди, че желае да бъде предаден на германските власти, за да докаже невиността си. Съдът го остави в ареста. Определението подлежи на обжалване пред Апелативния съд в Пловдив.