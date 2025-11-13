Акцията „Купи и дари! Споделена трапеза!" ще се проведе в магазин „Хаско маркет“ от 10 до 19 часа в събота

Кампанията „Купи и дари! Споделена трапеза!“ ще се проведе на 15 ноември 2025 г., от 10:00 до 19:00 часа в магазин „Хаско маркет“ на улица „Дунав“ 19 А в Хасково.

Това съобщиха организаторите от Интеракт клуб-Хасково и Ротари клуб Хасково-Аида. Благотворителната акция се провежда традиционно в Хасково преди 21 ноември – Денят на християнското семейство.

Всеки, който пазарува в магазина в събота, може да стане съпричастен дарител за бедни и самотно живеещи хора от Хасково. Даренията, които ще се събират са боб, леща, ориз, захар, сол, брашно, олио, оцет, консервирани храни, компоти, конфитюри, лютеница, пастет, макаронени изделия.

На излизане те могат да бъдат оставени в колички при младежите от Интеракт клуб-Хасково, които ще бъдат с тениски на кампанията. Събраните продукти ще бъдат разпределени в пакети, които ще бъдат раздадени на хора в нужда от Съюза на пенсионерите в Хасково, в който членуват около 400 души.

Акцията се провежда за трети път.

„При предишните две акции бяха събрани между 1600 и 2100 кг хранителни продукти, които достигнаха до членовете на Съюза на пенсионерите в Хасково“, съобщи за Haskovo.net президентът на Ротари клуб Хасково-Аида Пламен Петков.