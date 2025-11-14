Коледно чудо очаква своя притежател в трогателна благотворителна инициатива

Деца, родители и служители от Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в Хасково изработиха прекрасно коледно дърво, което те наричат „Коледно чудо“. Богато украсената дървена конструкция е изпълнена с играчки за елха и създава невероятно коледно настроение. Дървото търси своя нов собственик, а със средствата ще бъде подпомогнат Христо Трендафилов, който се бори за живота си. Той е баща на едно от децата, които намират подкрепа в Дневния център. Ето и пълния текст на едно наистина трогателно писмо:

Скъпи жители на Хасково! С благотворителна кауза се обръщаме към Вас!

Ние, екипът, децата и техните родителите от Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, град Хасково, Ви представяме нашия проект:

Създадохме с много любов, грижа и отдаденост това неповторимо Коледно дърво, което очаква своя нов собственик. Нашата кауза е да подпомогнем финансово бащата на дете, ползващо нашите социални услуги. Детето е с вродени деформации на двата долни крайника. Придвижва се с помощта на специални ортези и патерици. Поради това се налага, често да пътува до клиника в Германия, където се подлага на редица операции и подмяна на ортезите, за да може да ходи.

В същото време, баща ѝ Христо, се бори за живота си, защото се нуждае спешно от нова трансплантация на бъбрек. Семейството има спешно нужда от финансова подкрепа за лечението му. Затова ние се обединихме, съвместно с децата и родителите им и сътворихме това Коледно чудо. Нека помогнем на Христо, за да бъде той опора за своето семейство и своята прекрасна и мила дъщеря.

Как можем да им помогнем:

Ние вложихме цялата си положителна енергия, креативност, иновативност, изобретателност и със подкрепата на нашите родители, които ни снабдиха с материали, сътворихме вълшебно Коледно дърво, което носи късмет.

Всеки от Вас може да го притежава, стига да го оцени достатъчно високо, защото то си заслужава.

Коледното дърво, може да е част от Вашия интериор, стига да сте притежател на хотел, ресторант, дентална клиника, медицински център, офис сграда, административна сграда, собствен дом или подарък за нечий друг.

Сумата, която сме определили като минимум е 850 лв. / 434,59 евро.

БЪДЕТЕ СЪПРИЧАСТНИ!

ДОБРОТО Е ЗАРАЗНО!

Ще ни намерите на адрес: ул. „Цар Страшимир“ № 39, град Хасково ДЦПДУТС-Хасково, Тел.: 038 585 296.

Дарителска сметка на Христо е:

Христо Вълчев Трендафилов

IBAN: BG96BPBI817010Y3789401

BIC: BPBIBGSF.

БЛАГОДАРИМ ВИ!