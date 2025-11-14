От х:

Военните формирования в Хасково и Корен с отворени врати преди Празника на сухопътните войски

    С  Отворени врати днес е  военното формирование в Хасково от състава на Втора механизирана бригада. Военният духов оркестър на Втора механизирана бригада ще изнесе концерт в центъра на Хасково днес от 16.30 часа. Изявите са по по повод предстоящия празник на Сухопътните войски, който се отбелязва на 19 ноември. 

    Още за Отворените врати във формированието в Хасково в снимките и видеото към статията.

    В навечерието на празника на Сухопътни войски, учебен полигон „Корен” организира мероприятия за отбелязване на бележитата дата на най-многочисления род войски от въоръжените сили на Република България. 

    Днес личния състав на военно формирование 22280 почисти и освежи военния паметник на загиналите за Родината 1912 - 1913 г. и 1915 - 1918 г., в село Корен.  Вратите на военното формирование ще бъдат отворени за обществеността на 18.11.2025 г. (вторник) от 10.00 ч.

    Предстои статичен показ на техника, полигонно оборудване и въоръжение, които се използват по време на учения и стрелби, запознаване с основните правила за стрелба с автомат „Калашников“ и пистолет „Макаров“, правила за поставяне на противогаз, стрелба с въздушна пушка. 

    На 19.11.2025г. (сряда) от 11.00 ч., ще се проведе ритуал по поднасяне на венци и цветя пред паметника на 10-ти Пехотен Родопски полк в град Хасково, допълват от поделението в Корен.

     

