От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

16 °C

Международно състезание по парапланеризъм се проведе на летище „Узунджово“

Изображение 1 от 29
Покажи в галерия

    Състезатели от различни краища на страната се включиха в надпревара по парапланеризъм край Хасково. Турнирът бе в дисциплината целно кацане. Стартът и финалът бяха на летище „Узунджово“. Домакин бе Авиоклуб „Хасково“. 

    Надпреварата бе с международен характер. Участваха и чужденци, сред тях имаше състезателка от Саудитска Арабия. 

    Състезателните полети в тази дисциплина са доста атрактивни. Целта, върху която кацат участниците, представлява мишена – електронно измервателно устройство и отчита отклонение от идеалния център през 1 см. Точката, върху която трябва да стъпят пилотите за най-добър резултат, е с диаметър 2 см. 

    Измерването е до 20 см.

    Включени бяха 6 рунда, така че състезателите можеха да коригират представянето си.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    Над 140 състезатели стартираха на „Приз Хасково 2025“
    Над 140 състезатели стартираха на „Приз Хасково 2025“
    преди 29 минути
    58 мъже и 12 жени са състезават за „Най-добър пътен полицай на годината“ в Кърджали
    58 мъже и 12 жени са състезават за „Най-добър пътен полицай на годината“ в Кърджали
    преди 44 минути
    169 студенти от филиала на УНСС в Хасково тържествено получиха дипломите си
    169 студенти от филиала на УНСС в Хасково тържествено получиха дипломите си
    преди 4 часа
    Слънчева и приятна събота ни очаква
    Слънчева и приятна събота ни очаква
    преди 6 часа
    Над 140 състезатели ще участват в традиционния турнир по спортно ориентиране в Хасково
    Над 140 състезатели ще участват в традиционния турнир по спортно ориентиране в Хасково
    преди 22 часа
    Деца изненадаха водачи с интересни послания
    Деца изненадаха водачи с интересни послания
    преди 22 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    От мерак – оркестър ''Родопско настроение''

    Случаен виц

    Коледно чудо очаква своя притежател в трогателна благотворителна инициатива
    Деца изненадаха водачи с интересни послания

    Кокошката е само средство за яйцето да създаде друго яйце. - Самюел Бътлър

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Салата със зеле
    Салата със зеле

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини