Международно състезание по парапланеризъм се проведе на летище „Узунджово“

Състезатели от различни краища на страната се включиха в надпревара по парапланеризъм край Хасково. Турнирът бе в дисциплината целно кацане. Стартът и финалът бяха на летище „Узунджово“. Домакин бе Авиоклуб „Хасково“.

Надпреварата бе с международен характер. Участваха и чужденци, сред тях имаше състезателка от Саудитска Арабия.

Състезателните полети в тази дисциплина са доста атрактивни. Целта, върху която кацат участниците, представлява мишена – електронно измервателно устройство и отчита отклонение от идеалния център през 1 см. Точката, върху която трябва да стъпят пилотите за най-добър резултат, е с диаметър 2 см.

Измерването е до 20 см.

Включени бяха 6 рунда, така че състезателите можеха да коригират представянето си.