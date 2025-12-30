Потвърдиха постоянен арест за белгийка, участвала в пренасянето на близо 207 кг кокаин с дипломатическа кола

Белгийката Доте Флор Аделаид, която беше част от групата, заловена с рекордно количество кокаин в дипломатическа кола, остава в ареста. Това реши днес Пловдивският апелативен съд. Магистратите в Пловдив потвърдиха определението на Хасковския окръжен съд, с което вече беше отказана промяна на мярката й за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Аделаид е обвинена, че през юли т.г., на ГКПП „Капитан Андреево“, в съучастие с Жан де Дю Мутеба – дипломат на Демократична република Конго в Белгия и българския шофьор Делян Хаджилазов, са направили опит да пренесат от България в Турция почти 206 кг кокаин на стойност от над 37 милиона лева.

Дрогата беше открита в джип „Ланд роувър“. Кокаинът беше опакавон в 179 найлонови пакета, открити в 5 куфара в джипа.

Двамата арестувани с Дота Флор Аделаид мъже досега не са обжалвали мерките си за неотклонение.

Според пловдивските магистрати искането от страна на обвиняемата за изменение на мярката й в по-лека е неоснователно. Съдът смята, че събраните по делото доказателства и експертизи, продължават да обосновават предположение за съпричастността й към престъплението. А смекчаващите обстоятелства като чисто съдебно минало и семейно положение не са достатъчни за по-лека мярка за неоклонение.