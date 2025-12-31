От х:

2025 г.: Социалните новини най-четени в Haskovo.net

Социалните новини са най-четени през 2025 г. в Haskovo.net. Това сочи анализът на сайта в края на годината, когато е време за равносметка за изминалите 365 дни и поглед към предстоящата 2026-а.

През настоящата година най-голям интерес е провокирала новината със заглавие “На 31 октомври изтича срокът за подаване на заявления-декларации за помощи за отопление”, която има над 144 000 прочитания. 

На следващо място е публикация, касаеща нарушение: “Издирват собственик, занижил незаконно сметките си за ток с 60%”.

Голям интерес е предизвикала и друга новина, която има хем социален момент, хем става дума за незаконност. Публикацията е със заглавие “Разрушаването на незаконни имоти започна от кв. “Република”, 5-членно семейство остава без дом”.

В 10-те най-четени новини следват:

Почина бизнесменът и общински съветник Златко Марчев

Задържаха петима, хранили се директно от щандовете в хипермаркет
Призовават да заплатим общинските данъци до 23 декември заради приемане на еврото

Откриха златни накити за над 220 000 лева в кисело мляко в автобус

Безплатната смяна на партиди на водомери продължава и през март

До март догодина всички електрически тротинетки трябва да са регистрирани в общината

Пенко Добрев: 7 лв. струва пътуването с електромобил от Хасково до Бяло море и обратно

Haskovo.net желае на своите читатели весело посрещане на Нова година. Нека 2026-а е изпълнена с много положителни новини.

Източник: Haskovo.NET

Коментари в сайта (1)

  • 1
    Ба
    Бай Танас общественик
    1 0
    15:50, 31 дек 2025
    Четат ги заради коментарите и разсъжденията след статията.
    Отговор
Не вървете след никого, вървете само след себе си. - Буда

Последни новини