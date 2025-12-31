2025 г.: Социалните новини най-четени в Haskovo.net

Социалните новини са най-четени през 2025 г. в Haskovo.net. Това сочи анализът на сайта в края на годината, когато е време за равносметка за изминалите 365 дни и поглед към предстоящата 2026-а.

През настоящата година най-голям интерес е провокирала новината със заглавие “На 31 октомври изтича срокът за подаване на заявления-декларации за помощи за отопление”, която има над 144 000 прочитания.

На следващо място е публикация, касаеща нарушение: “Издирват собственик, занижил незаконно сметките си за ток с 60%”.

Голям интерес е предизвикала и друга новина, която има хем социален момент, хем става дума за незаконност. Публикацията е със заглавие “Разрушаването на незаконни имоти започна от кв. “Република”, 5-членно семейство остава без дом”.

В 10-те най-четени новини следват:

Почина бизнесменът и общински съветник Златко Марчев

Задържаха петима, хранили се директно от щандовете в хипермаркет

Призовават да заплатим общинските данъци до 23 декември заради приемане на еврото

Откриха златни накити за над 220 000 лева в кисело мляко в автобус

Безплатната смяна на партиди на водомери продължава и през март

До март догодина всички електрически тротинетки трябва да са регистрирани в общината

Пенко Добрев: 7 лв. струва пътуването с електромобил от Хасково до Бяло море и обратно

Haskovo.net желае на своите читатели весело посрещане на Нова година. Нека 2026-а е изпълнена с много положителни новини.