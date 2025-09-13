До март догодина всички електрически тротинетки трябва да са регистрирани в общината

Новите правила се въвеждат по етапно, като от 7 септември тротинетките трябва да се движат по велосипедна инфраструктура, а при липса на такава – възможно най-вдясно по платното. Водачите трябва да имат каска, да се движат в светлата част на денонощието, както и да имат сключена застраховка.

„Голям интерес се проява към тази нова промяна индивидуалните електрически средства следва да имат сключена „Гражданска отговорност“. Във връзка с тази промяна вече новото изискване за застраховки всеки собственик би следвало да направи постъпки и да включи тази застраховка към застрахователните дружества. Тя е предвидена като за масовите автомобили“, обясни инспектор Николай Каменов от „Пътна полиция“ – Хасково.

Глобата за липса на застраховка е в размер на 400 лв. Според новите разпоредби липсата на каска, управление през нощта и говоренето по мобилен телефон се наказва с глоба от 50 лв. Скоро тротинетките ще трябва и да се регистрират и от общините.

„Задължително ще се извършва проверка за тази регистрация след март 2026-та година. Имат гратисен период. Общините също имат време да изготвят наредбите за регистрация на тези превозни средства“, допълват от „Пътна полиция“.

Родител, който допусне лице под 16 години да управлява тротинетка извън позволените зони, ще бъде глобен с 500 лв. Сигнали за деца, които управляват тротинетки по алеите в паркове и градинки в Хасково валят в социалните мрежи.

„При установяване на нарушителите на правилата за движение, без значение на каква територия се намират те, дали са в парк или другаде, гражданите да сигнализират на телефон 112. Трябва да знаят, че минимално изискваната възраст е 16 години“, казва още инспектор Каменов.

Задължително е при намалена видимост водачите на тротинетки да ги управляват с включени светлини и дрехи със светлоотразителни елементи. А според данните на „Пътна полиция“ при почти всеки инцидент с такива има и ранени. От началото на годината са настъпили 11 катастрофи с участието на тротинетки, а ранените са 10. Установени са и 120 нарушения.

Според закона индивидуалното електрическо средство развива до 25 км/ч, тежи максимум 50 кг и има място за един човек. Всички останали трябва да се регистрират в „Пътна полиция“.