Почина бизнесменът и общински съветник Златко Марчев

Почина бизнесменът и общински съветник от Хасково Златко Марчев днес, съобщиха негови близки. Предстои да се уточнят денят, часът и мястото на поклонението и погребението.

Златко Марчев години наред развиваше собствен бизнес, свързан със строителството. В последните години в съдружие със свой близък и колега навлязоха в хотелиерския бранш. Дълги години той бе общински съветник. Многократно е правел дарения, включително и към църкви в Хасково и общината.

Haskovo.net изказва искрени съболезнования на семейството и близките на Златко Марчев!