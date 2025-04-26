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Почина бизнесменът и общински съветник Златко Марчев

Почина бизнесменът и общински съветник от Хасково Златко Марчев днес, съобщиха негови близки. Предстои да се уточнят денят, часът и мястото на поклонението и погребението.

Златко Марчев години наред развиваше собствен бизнес, свързан със строителството. В последните години в съдружие със свой близък и колега навлязоха в хотелиерския бранш. Дълги години той бе общински съветник. Многократно е правел дарения, включително и към църкви в Хасково и общината.

Haskovo.net изказва искрени съболезнования на семейството и близките на Златко Марчев!

Източник: Haskovo.NET

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Коментари в сайта (2)

  • 1
    Бо
    бог да го прости
    5 0
    17:03, 26 апр 2025
    Съболезнования за близките
    Отговор
  • 2
    Ба
    Бай Танас общественик
    0 0
    17:35, 26 апр 2025
    Хубав човек, а в петък по икиндия като подхване мохабета и чак в понеделник ставаше от софрата !
    Отговор
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