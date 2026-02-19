От х:

Насрочиха консултации за избор на членове на РИК-Хасково за изборите на 19 април

Областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова насрочи дата за провеждане на консултации за избор на членове на Районна избирателна комисия (РИК) за предстоящите на 19 април 2026 г. избори за народни представители, съобщиха от държавното ведомство.

Консултациите ще се проведат на 22.02.2026 г. (неделя) от 13:30 часа в зала „Марица“ в сградата на Областна администрация Хасково. 

В консултациите за състав на РИК-Хасково участват представители на парламентарно представените партии и коалиции, като могат да участват и други партии и коалиции, които не са представени в 51-то Народно събрание. 

РИК-Хасково ще се състои от 13 членове, включително председател, до четирима, но не по малко от двама заместник-председатели и секретар, при спазване съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, както следва: за коалиция „ГЕРБ-СДС“ – 3 членове, за коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ – 2 членове; за партия „Възраждане“ – 2 членове; за партия „Движение за права и свободи – ново начало“ – 1 член;  за коалиция „БСП – Обединена левица“ – 1 член; за партия „Има такъв народ“– 1 член, за коалиция „Алианс за права и свободи“ – 1 член; за партия МЕЧ – 1 член; за партия „Величие“ – 1 член.

Източник: Haskovo.NET

