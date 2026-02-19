От х:

Задържаха над 4000 старинни монети и предмети в товарен автомобил

    3270 старинни монети и 850 старинни предмета задържаха митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция, съобщиха от Агенция „Митници“.

    На 17.02.2026 г., около 4:30 часа, на пункта пристига товарен микробус с полска регистрация. Шофьорът – австрийски гражданин с турски произход, декларира пред митническите служители, че превозва групажна стока от Турция за страни от Западна Европа. След анализ на риска митническите служители селектират превозното средство за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура. В хода на контролните действия митническите инспектори откриват старинни монети и предмети, укрити в общо 8 полиетиленови пакета, обвити с алуминиево фолио. Четири от пакетите са били укрити в пътнически сак с лични вещи на шофьора, а другите четири – под една от седалките в шофьорската кабина и в чанта с хранителни продукти. Открити са общо 3270 монети с бруто тегло 20,475 кг и 850 предмета, сред които и накити, с бруто тегло 3,169 кг. Според първоначално извършената експертна справка монетите и предметите са от различни епохи: антични и средновековни, и са културни ценности, съгласно чл.7, ал.1 от Закона за културното наследство.

    Контрабандните археологически артефакти са задържани и ще бъдат предадени за експертиза за прецизно датиране и индентифициране. Работата по случая продължава. На водача на товарния автомобил е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците.

    Източник: Haskovo.NET

    Хасковлии се жалваха от образуване на голяма локва в „Хисаря"
    Задържаха познайник на полицията с хероин в „Република"
    Заловиха трима водачи на коли с прекратена регистрация в Хасковска област за ден
    Без опасност за живота е пострадалият при челната катастрофа по пътя Хасково – Пловдив
    Предимно слънчево в четвъртък, с покачване на температурата и умерен южен вятър
    С впечатляващ концерт-спектакъл СУ „Васил Левски" отпразнува 180 г. от създаването си
