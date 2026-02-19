Продават 15 кубика дървесина от санитарна сеч на тополи в Хасково с начална цена 1200 евро без ДДС

15 куб.м обли занаятчийски материали от тополи, добити от санитарна сеч по поречието на реката в Хасково, предлага за продажба кметът Станислав Дечев. Предложението е описано в докладна записка и ще бъде гласувано на предстоящото заседание на Общинския съвет.

Ако то бъде прието, ще бъде обявен търг за продажба на дървесината с начална тръжна цена 1200 евро без ДДС.

В друга докладна записка градоначалникът предлага одобряване на годишен план за ползване на дървесина за 2026 година от горски територии, собственост на Община Хасково, включително одобряване на начални цени за продажба на стояща дървесина на корен, утвърждаване на стойността на дървата за горене за населението, както и ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен склад; одобряване на цени за почистване на трасета под електропроводи, канали, просеки, пътища.