От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

8 °C

Продават 15 кубика дървесина от санитарна сеч на тополи в Хасково с начална цена 1200 евро без ДДС

15 куб.м обли занаятчийски материали от тополи, добити от санитарна сеч по поречието на реката в Хасково, предлага за продажба кметът Станислав Дечев. Предложението е описано в докладна записка и ще бъде гласувано на предстоящото заседание на Общинския съвет.

Ако то бъде прието, ще бъде обявен търг за продажба на дървесината с начална тръжна цена 1200 евро без ДДС.

В друга докладна записка градоначалникът предлага одобряване на годишен план за ползване на дървесина за 2026 година от горски територии, собственост на Община Хасково, включително одобряване на начални цени за продажба на стояща дървесина на корен, утвърждаване на стойността на дървата за горене за населението, както и ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен склад; одобряване на цени за почистване на трасета под електропроводи, канали, просеки, пътища.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

8-метрово „коте“ запушило водопровода на Тънково
8-метрово „коте“ запушило водопровода на Тънково
преди 4 минути
Насрочиха консултации за избор на членове на РИК-Хасково за изборите на 19 април
Насрочиха консултации за избор на членове на РИК-Хасково за изборите на 19 април
преди 17 минути
НСИ: 1 988 лева достигна средната брутна месечна работна заплата в област Хасково през декември 2025 г.
НСИ: 1 988 лева достигна средната брутна месечна работна заплата в област Хасково през декември 2025 г.
преди 3 часа
Задържаха над 4000 старинни монети и предмети в товарен автомобил
Задържаха над 4000 старинни монети и предмети в товарен автомобил
преди 5 часа
Хасковлии се жалваха от образуване на голяма локва в „Хисаря“
Хасковлии се жалваха от образуване на голяма локва в „Хисаря“
преди 5 часа
Задържаха познайник на полицията с хероин в „Република“
Задържаха познайник на полицията с хероин в „Република“
преди 7 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
От мерак – гост народния певец Хамид Имамски

Случаен виц

Задържаха над 4000 старинни монети и предмети в товарен автомобил
Насрочиха консултации за избор на членове на РИК-Хасково за изборите на 19 април

Вместо да се възпитава уважение към закона, по-добре да се възпитава усет за справедливост. - Хенри Дейвид Торо

Последни обяви

Случайна рецепта

Гювеч по римски
Гювеч по римски

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини