Задържаха петима, хранили се директно от щандовете в хипермаркет

Петима души са били задържани от хасковски полицаи, заради кражби в хипермаркет в града. Те са били отведени в управлението.

Двама от тях са хванати от полицаите след сигнал от охранител на магазина. Мъж на 24 и младеж на 17 години от село Криво поле са били видяни да се хранят директно от щандовете.

Същият ден по същата схема са забелязани да консумират храни, които не заплащат, трима малолетни. Един от тях е на 11, а двама на 13 години.

Общата стойност на изконсумираното е за близо 60 лева. Децата са били разпитани в присъствието на инспектор от детска педагогическа стая, пред когото признали деянието си. След проверките в хипермаркета полицаи са проверили в близост до магазина и 20-годишен младеж. В дрехите си държал сгъвка с грам бяло кристално вещество – кристали за пушене, което предал на служителите с протокол.