14-годишен е хванат за кражба, младежи тарашиха къща, докато домакините спят

Трима души са хванати за кражби на два молби телефона, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

Един от тях е непълнолетен, който е доведен в РУ Хасково. Момчето на 14 г. от село Черногорово задигнало мобилен телефон на 13-годишна, след като влязъл в дома й в село Нова надежда през незаключена врата. След признание за стореното, откраднатата вещ е върната.

Също за кражба на мобилен телефон в управлението са били двама мъже - на 20 г. от град Брезово и на 23 г. от Хасково. Те са заловени вчера за кражбата, станала в средата на юли. Тогава млада жена бе подала сигнал, че е изчезнал телефона й, докато спели с приятеля си. В 5 часа се събудила от шум по покрива на къщата на ул. “Банска” и видяла през отворения прозорец непознат, който оглеждал стаята. След като видял, че момичето е будно, той избягал, а тя установила липсата на телефона си. В хода на издирването полицаите са установили и задържали двамата, които признали за стореното и върнали с протокол откраднатото.