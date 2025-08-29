Отсякоха орех на стотици години в хасковския квартал „Каменни“

Орех на стотици години е отсечен в хасковския квартал „Каменни“, алармираха наши читатели. Вековното дърво е било дом на десетки птици. То се намира в частен имот на ул. „19 февруари“ 5 в Хасково.

Съседката Кръстина Маринова се възмущава, че освен дървото в двора си, собстевиниците са започнали да изсичат и дървета на улицата.

„Попитах ги, дали имат разрешение от Община Хасково за сечта, но те не ми отговориха. Казаха само, че смятат да застрояват двора и да правят нова ограда. А дърветата им пречели за това“, допълни тя.

Случаят се проверява и от Община Хасково. По принцип орехите са защитен вид и дори да се намират в частен имот е необходимо разрешение за тяхното премахване.

Собствениците на имота не бяха открити за коментар. Ако имат желание, Haskovo.net е готов да публикува тяхната позиция при първа възможност.

Подробности във видеото към статията