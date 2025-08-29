От х:

Отсякоха орех на стотици години в хасковския квартал „Каменни“

    Орех на стотици години е отсечен в хасковския квартал „Каменни“, алармираха наши читатели. Вековното дърво е било дом на десетки птици. То се намира в частен имот на ул. „19 февруари“ 5 в Хасково.

    Съседката Кръстина Маринова се възмущава, че освен дървото в двора си, собстевиниците са започнали да изсичат и дървета на улицата. 

    „Попитах ги, дали имат разрешение от Община Хасково за сечта, но те не ми отговориха. Казаха само, че смятат да застрояват двора и да правят нова ограда. А дърветата им пречели за това“, допълни тя. 

    Случаят се проверява и от Община Хасково. По принцип орехите са защитен вид и дори да се намират в частен имот е необходимо разрешение за тяхното премахване.

    Собствениците на имота не бяха открити за коментар. Ако имат желание, Haskovo.net е готов да публикува тяхната позиция при първа възможност.

    Подробности във видеото към статията

      

    Източник: Haskovo.NET

      Ан
      антимишок
      3 -2
      10:00, 29 авг 2025
      Ореха е защитено дърво и отсичането му без надлежно разрешение носи солидни глоби!И идва другата страна-отсичането на орех носи смърт за този който го е отрязал!Не знам дали важи и за турците,но познаваХ двама ербап българи дето изкорениха пречещи им орехи........
