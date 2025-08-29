От х:

Поредно пръскане срещу комари в Хасково

Предстоят поредни обработки срещу възрастните форми на комарите в община Хасково.

Обработката ще се проведе през нощта и в ранните часове на 30 и 31 август 2025 г., информираха от общинската администрация. За обработките ще бъдат използвани биоциди, включени в списъка с разрешените за употреба в България биоцидни препарати. Периодът на действие на препаратите е 24 часа.

В тази връзка Община Хасково информира всички пчелари, че за периода на действие препаратите е препоръчително да се ограничи пашата на пчелите. Всички обработки се извършват от лицензирана за дейността фирма.

Източник: Haskovo.NET

