Поредно пръскане срещу комари в Хасково

Предстоят поредни обработки срещу възрастните форми на комарите в община Хасково.

Обработката ще се проведе през нощта и в ранните часове на 30 и 31 август 2025 г., информираха от общинската администрация. За обработките ще бъдат използвани биоциди, включени в списъка с разрешените за употреба в България биоцидни препарати. Периодът на действие на препаратите е 24 часа.

В тази връзка Община Хасково информира всички пчелари, че за периода на действие препаратите е препоръчително да се ограничи пашата на пчелите. Всички обработки се извършват от лицензирана за дейността фирма.