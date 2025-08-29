МВР и БАБХ с проверки за незаконен превоз на животни в Хасковско

Съвместни проверки за незаконен превоз на животни започнаха служители на МВР-Хасково и Областната дирекция по безопасност на храните. Инспекцията е с цел ограничаване и ликвидиране разпространението на заболяването шарка по овцете и козите.

Тази сутрин служители на двете институции извършваха проверки на входа на село Подкрепа. Приоритетно бяха спирани и проверявани камиони и микробуси. В област Хасково са включени 20 екипа за контрол на незаконен транспорт на животни.

В проверките участваше д-р Христо Тодоров от ОДБХ-Хасково. Той съобщи, че от началото на годината в региона са регистрирани 10 огнища на заразата. Те бяха установени предимно във ферми в община Свиленград, имаше едно огнище в община Тополовград, а последното бе в хасковския квартал „Болярово“. Всички огнища са ликвидирани, като са умъртвени общо около 1200 животни.

В рамките на около час тази сутрин, докато траеше проверката, не бяха установени нарушения.

„Акцията в Хасковска област ще продължи и през следващите дни, докато отпадне необходимостта“, заяви инспектор Николай Каменов от сектор „Пътна полиция“.

Повече за мерките и препоръките на властите във видеото към статията.