МВР и БАБХ с проверки за незаконен превоз на животни в Хасковско

    Съвместни проверки за незаконен превоз на животни започнаха служители на МВР-Хасково и Областната дирекция по безопасност на храните. Инспекцията е с цел ограничаване и ликвидиране разпространението на заболяването шарка по овцете и козите.

    Тази сутрин служители на двете институции извършваха проверки на входа на село Подкрепа. Приоритетно бяха спирани и проверявани камиони и микробуси. В област Хасково са включени 20 екипа за контрол на незаконен транспорт на животни.

    В проверките участваше д-р Христо Тодоров от ОДБХ-Хасково. Той съобщи, че от началото на годината в региона са регистрирани 10 огнища на заразата. Те бяха установени предимно във ферми в община Свиленград, имаше едно огнище в община Тополовград, а последното бе в хасковския квартал „Болярово“. Всички огнища са ликвидирани, като са умъртвени общо около 1200 животни. 

    В рамките на около час тази сутрин, докато траеше проверката, не бяха установени нарушения. 

    „Акцията в Хасковска област ще продължи и през следващите дни, докато отпадне необходимостта“, заяви инспектор Николай Каменов от сектор „Пътна полиция“.

    Повече за мерките и препоръките на властите във видеото към статията.

    Източник: Haskovo.NET

    Още новини от Хасково

    Община Харманли ще финансира 15 младежки инициативи
    преди 1 час
    За поредна година деца и младежи ще демонстрират умения с велосипеди на състезание в Хасково
    преди 1 час
    Георги Бързаков ще носи екипа на „Хасково“ и през новия сезон
    преди 1 час
    Без капитана си ОФК „Хасково“ гостува на „Несебър“
    преди 2 часа
    Поредно пръскане срещу комари в Хасково
    преди 2 часа
    Отсякоха орех на стотици години в хасковския квартал „Каменни“
    преди 3 часа

    Последни новини