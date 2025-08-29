От х:

Георги Бързаков ще носи екипа на „Хасково“ и през новия сезон

Баскетболният „Хасково“ успя да задържи в редиците си един от най-добрите състезатели в „А“ група Георги Бързаков. Опитният играч ще се състезава за местния тим и през новия сезон, който ще бъде втори пореден за него с екипа на „Хасково“ .

„През изминалата кампания той се превърна в един от най-важните играчи за червено-белите – истински лидер на терена, който се раздава докрай във всяка ситуация и никога не отстъпва без битка“, казват от БК „Хасково“.

Бързаков се отличи с борбеност, характер и постоянство. Така той се превърна в ключова фигура в състава.

„Много съм щастлив, че ще защитавам честта на Хасково и през новия сезон. Благодаря на ръководството на клуба за гласуваното доверие и на феновете за страхотната подкрепа до този момент. През миналия сезон показахме, че БК „Хасково“ е едно баскетболно семейство и през тази година отново ще атакуваме върха заедно. Очаквам зала „Дружба“ да бъде още по-пълна и по-шумна през новия сезон и заедно да постигнем целите си“, коментира преди началото на първенството Бързаков.

Източник: Haskovo.NET

Още новини

