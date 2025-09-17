Марио Узунов остава в БК „Хасково“

Марио Узунов също ще е част от състава на БК „Хасково“ и през новия сезон. Това съобщиха от баскетболния клуб.

„Любимец на публиката в зала „Дружба“, той носи настроение и допълнителна енергия както на терена, така и около отбора. Макар и не винаги в центъра на прожекторите, присъствието му е важно за колектива и за връзката с феновете, които винаги го посрещат с топли аплодисменти.

Успех, Марио! Желаем ти здраве, силен сезон и много поводи за радост с червено-белия екип!". Това коментираха от щаба на БК „Хасково“.