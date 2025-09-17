От х:

Марио Узунов остава в БК „Хасково“

Марио Узунов също ще е част от състава на БК „Хасково“ и през новия сезон. Това съобщиха от баскетболния клуб.

„Любимец на публиката в зала „Дружба“, той носи настроение и допълнителна енергия както на терена, така и около отбора. Макар и не винаги в центъра на прожекторите, присъствието му е важно за колектива и за връзката с феновете, които винаги го посрещат с топли аплодисменти.

Успех, Марио! Желаем ти здраве, силен сезон и много поводи за радост с червено-белия екип!". Това коментираха от щаба на БК „Хасково“. 

Източник: Haskovo.NET

Баскетболен талант от Хасково продължава обучението си в САЩ
Станаха ясни и останалите 4 областни шампиона в ученическите игри по баскетбол.
Баскетболистите на хасковската Природоматематическа гимназия станаха областни шампиони
"Хасково 2012 "приключи участието си в първенството
„Монтана 2003“ спечели първия мач от финалната серия срещу „Хасково 2012“ с резултат 74:62 точки
Очаквайте баскетболната среща межди Хасково и Монтана
Женският баскетболен „Хасково 2012“ започна подготовка на новия сезон
