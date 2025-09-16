От х:

Камион разля 1 тон нафта в Хасково след удар в бетонен конус

    Водач на камион разля 1 тон нафта след удар в бетонен конус. Сигнал за инцидента е бил подаден малко след 6 часа тази сутрин.

    По първоначална информация, тежкотоварното возило се е спускало по надолнището на улица „Георги Кирков“ и е тръгнал да прави десен завой по малката стръмна уличка „Константин Симидчиев“ в посока спортна площадка „Спартак“. На тротоара на кръстовището обаче е счупил бетонен конус, част от който се беше търкулнал чак до площадката. При удара очевидно се е спукал резервоара на камиона и е изтекло голямо количество нафта, която се стичаше по булевард „България“ край Младежкия център.

    На място тази сутрин имаше пожарникари, които бяха разсипали голямо количество абсорбент, за да не се пързалят преминаващите автомобили и да се избегне друго произшествие.

    След произшествието, водачът е продължил движението си и не е ясно накъде точно се е отправил. 

    Източник: Haskovo.NET

