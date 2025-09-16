От х:

Части от кварталите „Воеводски“ и „Каменни“ в Хасково са без вода

 Екипи на ВиК работят по отстраняване на авария на главен водопровод в Хасково. До отстраняването ѝ със смущение в захранването ще са части от кварталите „Воеводски“ и „Каменни“, съобщиха от водното дружество.

В Харманли се работи по повреда на водопровода на улица „Бенковска“, ограничено е водоподаването в района.

Строително-ремонтни работи се извършват и по водопроводите за селата Поляново, Ангел Войвода, Текето, Константиново, Александрово.

Работи се и по повреда на напорен водопровод в община Свиленград. Тва е причината на резервни количества и с евентуално нарушение на водоподаването днес да са селата Момково, Димитровче, Костур, Левка, Михалич, Младиново, Мустрак, Пашово, Пъстрогор, Райкова могила, Сладун, Чернодъб, Щит, Васково, Оряхово, Браница, Изворово, Черепово, Дрипчево.

Източник: Haskovo.NET

